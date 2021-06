La carta de Marianela Actis tras la muerte de su abuelo por coronavirus

La nieta de Roberto Actis, ciudadano de 82 años fallecido el viernes pasado posteriormente a su internación por diagnóstico de COVID-19 positivo, expresó: “Llega un nuevo día y normalizando piensan: ‘¿Cuántos fallecidos serán hoy?’. Detrás de esos números veo personas, todos tenemos derecho a la vida y terminar nuestro camino como debería ser, cuando nos llega la vejez y no por un virus que vino a destruirnos. Sostengo esto desde que comenzó la pandemia, pero hoy lamentablemente nos golpeó a nuestra familia, todo es tan frío… Nos consolamos a distancia, mirándonos con desconsuelo y abrazándonos con el pensamiento. ¡¡¡Y la pucha que duele!!! La seguimos luchando y orando por todos los que la siguen peleando. Por favor a cuidarse para que no nos pase mas esto y que al final de la pandemia podamos abrazarnos y que no falte nadie en la familia. Actis, Marianela. DNI 32957590”.