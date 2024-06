Este año, se desplomaron las ventas un 10,2 por ciento en lo que respecta a regalos para el Día del Padre, sin mencionar que no fue de mucha ayuda para los comerciantes que la fecha haya caído en un fin de semana largo.

LaNoticia1.com publicó una nota que dio a conocer estos datos y cuáles son los rubros que se vieron más desfavoracidos. Como siempre, esto fue algo que sorprendió y dio paso a la opinión de los ciudadanos.

"Porque en San Pedro es un desastre con los precios, el 90 % de los comerciantes compran en La Salada o Flores y le ponen hasta un 1000 %, con los calzados pasa lo mismo, entonces la gente prefiere mil veces ir a comprar afuera", comentó Mariana.

Nancy no le dio mucha importancia y escribió: "Si es caro, no compres; aunque hay mucho caretaje que van detrás de 'marcas', yo camino y consigo cosas acorde a mí bolsillo. Si no, no compro".

Respecto al tema, Patricia dijo: "Yo le regalé un lechón a mi marido, y digo que se lo regalé porque lo pagué yo, para eso trabajo, ropa tiene y el regalo lo disfrutamos todos, cada uno se ajusta para vivir con lo qué tiene".

"El finde estaban los negocios explotados de gente, tal vez los que no vendieron nada deberían replantear los precios/calidad que manejan, porque oportunidades tenían", sugirió Catherine y Lilian se quejó: "En Buenos Aires, lleno de gente comiendo y comprando regalos, aquí se abusan mucho con los precios".

Por su parte, Iris hizo notar la situación en la que más de uno se encuentra: "San Pedro, hace poco todos andaban de compras con sus bolsitas de las tiendas más top, ahora no se ve nadie, una baja en ventas increíble en todos los rubros, la gente lo vive y lo sufre".

Abelardo coincidió y dijo: “No hay un mango ni para el Día del Padre”. Heras lo confirmó: "No hay plata, ja ja", y Claudia se sumó: "No alcanza ni para comer y pagar lo servicios, imagínate si te va a alcanzar para hacer un regalo".

"Regalen dibujitos", propuso Bruno, y yendo por el mismo lado, Sergio escribió: "El día del padre y de la madre es todos los días, la fecha que se pone es comercial nada más, el mejor regalo para cualquier padre o madre es ser un buen hijo/a".

"Totalmente de acuerdo, no hay mejor regalo que pasar todos los días un rato, compartir un mate y una charla con tu papá o tu mamá, mostrarles que los amas es el mejor regalo que los viejos nos llevamos, ese abrazo, ese beso, un te quiero", coincidió plenamente María.