Kevin Espíndola no pudo con Leandro Robutti en Oncativo y se le escapó el título argentino de los pesados

A Kevin Espíndola se le fue una oportunidad en su carrera como lo era ser campeón argentino de los pesos pesados, una de las categorías más emblemáticas del boxeo, porque perdió por puntos este sábado en Oncativo, Córdoba, frente a Leandro Robutti.

En el Campo Hotel Nono Luigi, el sampedrino no pudo exponer todo su potencial sobre el ring porque su rival controló la pelea en la mayoría de los diez rounds a partir de su mayor envergadura y, también, experiencia para salir de los pocos instantes en los que estuvo en aprietos.

Al púgil de Banfield le costó achicar distancias y las pocas veces que lo logró conectó golpes en el torso de “La Bestia”, que no sufrió los impactos y respondió con otros en la zona alta (Espíndola terminó con sangre en su nariz).

En el cierre, el boxeador de San Pedro fue a buscarlo, aunque no con la vehemencia suficiente para buscar noquear a Robutti que confió en las tarjetas por lo que mostró en el cuadrilátero y no arriesgó. De los jueces, uno de ellos dio empate en 95 y los dos restantes evidenciaron una clara diferencia del deportista de 35 años que se adjudicó el título que estaba vacante (Víctor Ramírez perdió por knock out en Rusia y lo despojaron de la clasificación) por fallo mayoritario y festejó emocionado.

Fue la tercera contienda entre ambos. En su debut como profesional, Espíndola le ganó, pero en su tercer combate en el campo rentado Robutti se llevó el triunfo. Tras enfrentarse por la corona de los pesados en Oncativo, el sampedrino quedó con récord de seis victorias (dos por KO) y dos derrotas, ambas contra Robutti cuya marca es ahora de ocho triunfos y cuatro pardas.

La velada en el Hotel Nono Luigi se transmitió en vivo por DirectTV Sports y comenzó con el empate en fallo dividido entre Florencia Villalba y Dayana Loyola. Después, Franco Cajal triunfó por KO técnico ante Agustín Silva; Mariano Farías doblegó a Abel Daniel Niz y Nahuel García a Ramiro Castro por la misma vía; José García noqueó a Pablo Ojeda y Néstor Maidana a Miguel Ángel Ruiz Díaz, quien fue retirado del ring en camilla.