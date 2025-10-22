El pequeño piloto sampedrino Lorenzo, hijo del reconocido Jorge “Potolo” Hepp, cerró un fin de semana perfecto en Salto, donde se disputaron la séptima y octava fecha del campeonato de karting de tierra, que fiscaliza Fedenor, en el Kartódromo Club Colonia El Rincón.

Lorenzo, que compite en la categoría PKN (Pilotos Karting del Norte), tuvo una destacada actuación durante todo el fin de semana.

El domingo por la mañana, en la primera carrera, largó desde la segunda posición, tomó la punta y logró su primera victoria en la categoría escuela. Completaron el podio Lorenzo Dinatale y otro sampedrino, Vitto Codesido.

Por la tarde se disputó la segunda final, que lo consagró nuevamente ganador. Lo acompañaron en el podio Victorio Echave y Lorenzo Dinatale.

Lorenzo cerró una gran participación en Salto.

Hepp, proveniente de una familia corredora, inició su trayectoria en el karting de tierra el año pasado, donde participó en algunas competencias.

Hoy, firme en la categoría PKN, pelea el campeonato 2025, donde descontó una gran cantidad de puntos al líder y se mantiene en carrera por el primer puesto.

Con dos fechas para que se defina el campeón de la copa, las próximas carreras tendrán lugar el 14 y 15 de noviembre.

