“Es la primera vez que me comunico con ustedes, y quería hacer una, un descargo. Resulta que hace 15 días que yo vengo llamando a Obras Sanitarias para que vengan a destapar las cloacas y resulta que no vienen hasta hoy en día. Yo tengo que lavar los platos en una olla y tirar el agua a la calle porque se me indunda toda la casa. O sea, no podemos usar el baño, estamos sin baño porque se viene todo el agua para dentro de la casa. ¿Cómo es?. Me comunico con ustedes para ver si me pueden ayudar por lo menos que vengan a limpiar, a desagotar o limpiar las cloacas porque es un desastre. Yo tengo la parte de la cloaca en la vereda de mi casa y mi marido tuvo que sacar la primera tapa y la segunda tapa la puso de costado porque es un asco”, denuncia Karina desde calle Cucit 1345.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 MercadoPago/Gracias LaOpinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.200.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo