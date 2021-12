Jura de concejales: increparon a Vanina Cappelletti por formar bloque Pro con Pelletier

El nuevo Concejo Deliberante tiene tres bloques: Frente de Todos, Juntos y Juntos Pro. El último, conformado por Gerardo Pelletier y la recién asumida Vanina Cappelletti fue protagonista de una situación tensa generada por militantes y dirigentes radicales.

Cuando dispusieron las bancas para que se ubiquen los nuevos ediles, el personal del Concejo Deliberante se equivocó y puso la de Cappelletti en la zona de Juntos de la UCR. En medio de la sesión, hubo que cambiar el mobiliario de lugar.

Luego, cuando Pelletier anunció el nombre y la conformación del bloque, un militante radical le gritó “traidora” desde un costado del escenario. Cuanto terminó la sesión, esa misma persona la increpó delante de la prensa, que le hacía una nota a la concejala electa.

“A mí me habías prometido que no te ibas a pasar, que no nos ibas a traicionar”, le dijo ese hombre, que ya le había reprochado algo de la campaña cuando le gritó “traidora”. “Sos Cappelletti, no te olvides”, le dijo antes de retirarse.

Luego Cappelletti fue a saludar a Paola Basso y hubo otra situación de tensión cuando los radicales la rodearon y hasta hubo algunas palabras elevadas de tono para con ella.

Basso, por su parte, le reprochó que no le haya “avisado” la decisión de conformar bloque separado de Juntos de la Unión Cívica Radical para hacer lo propio con Pelletier y mantener “la identidad Pro”.

“Me siento convencida y segura en este espacio, este es mi lugar, siento que no traicioné”, dijo Cappelletti. Sobre el episodio con militantes radicales, señaló: “No me hablaron bien, yo no hablo así. Por eso fui a hablar con Paola, porque ella me escucha”.

“Nos habíamos juntado después de las elecciones. No habíamos hablado de ninguna promesa. Después de la ruptura de bloque, nosotros como Pro tenemos nuestro lugar para afianzarnos y consolidarnos, para fortalecer nuestra identidad”, aseguró.