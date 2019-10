Juntos, Dante Cittadini y Valentín Rossi recordaron sus medallas en Buenos Aires 2018

El domingo 13 de octubre se cumplió un año de las medallas de oro de Dante Cittadini y bronce de Valentín Rossi en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, gesta que desencadenó la iniciativa por la que se declaró esa jornada como el Día del Deportista de San Pedro.

En el marco de la primera celebración ayer en la plazoleta situada en la intersección de avenida España y Rómulo Naón, La Opinión juntó al timonel y palista un años después y ambos se refirieron a lo que lograron en apenas un puñado de horas de diferencia.

Dante Cittadini: "Hoy ya hace un año, no lo puedo creer. Todavía siguen las emociones, si bien fui cayendo un poco más cada día. Es una etapa que se terminó y ahora sigue otra. De mi parte estoy en un nuevo barco en una nueva clase como nacra 17 afrontando nuevos desafíos, aprendiendo cada vez más porque de eso se trata el deporte, de no quedarse siempre con lo mismo, buscar más y nuevos desafíos. La verdad que no pensaba que ese día podía terminar en el Día del Deportista de San Pedro. Fue un año en el que pasó todo medio rápido, hubo eventos, premios y reconocimientos".

Valentín Rossi: "Ya hace un año, un montón. Se extraña un poco, fue algo hermoso, una experiencia única que la volvería a repetir un montón de veces. Me quedo con los lindos momentos y hay que seguir para adelante con otras cosas nuevas que hay por venir. Esos días fueron de muchas emociones, ahora seguimos entrenando con objetivos nuevos. Los juegos nos dieron un salto de calidad con al poyo de la gente y demás y lo que vivimos fue algo muy lindo"