Junior Solmi vuelve al TC Mouras con un Chevrolet

Junior Solmi volverá a competir en el Turismo de Carretera Mouras (TCM) con un Chevrolet del equipo de José Garavano de San Andrés de Giles y se presentará entre el jueves y sábado en la 13ª fecha del calendario que tendrá lugar en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

"El motor y el chasis son de Garavano. La idea es seguir, carrera a carrera vamos a ver", explicó a La Opinión el joven piloto que en el 2019 tuvo escasa actividad luego de ser protagonista, en los calendarios anteriores, en la Copa Bora y TC Pista Mouras (TCPM), división en la que actualmente Fernando Iglesias pelea por el título.

Solmi debutó en la presente temporada en el TCM y sólo estuvo en la primera jornada en Concepción del Uruguay donde en la final fue 19º. Tal como anunció en la previa a esa carrera, era probable que por falta de presupuesto no se presente en las siguientes y no lo hizo en once ocasiones.