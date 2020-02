Julio Alsogaray y Eugenia Bosco empezaron a navegar en el Mundial de Australia

Empezó hoy en el Sandringham Yacht Club de Melbourne, Australia, el Mundial de clases olímpicas de yachting en el que compiten con diferentes objetivos Julio Alsogaray en láser y Eugenia Bosco en nacra 17 con Mateo Majdalani.

En la bahía Port Phillip, el sampedrino no tuvo un buen arranque porque en la primera regata fue descalificado por largar antes y en la segunda quedó 18º. En la general marcha 92º con 61 puntos, lejos de sus rivales de Argentina con los que pelea por la plaza a los Juegos Olímpicos. El mejor albiceleste es Francisco Guaragna quien está 43º con 29 unidades seguido de Francisco Renna (47º con 32), Tomás Pellejero (58º con 41), Juan Pablo Bisio (62º con 44), Juan Pablo Cardozo (74º con 53) y Agustín Vidal (83º con 55).

Para Alsogaray, es el último certamen del Selectivo que diagramó la Federación Argentina de Yachting (FAY) para entregar su único cupo a Tokio 2020 que tendrá lugar entre el 24 de julio y 9 de agosto. Con el primer puesto en la Semana de Buenos Aires y el segundo en el Argentino en Quilmes, marcha como escolta de Renna quien lidera con 41 unidades, tres menos que él.

Julio, que en 2019 no pudo competir en los Juegos Panamericanos de Lima porque una lesión lo excluyó, se preparó en San Pedro y Mar del Plata para conseguir su gran objetivo del año de ser olímpico por cuarta vez tras competir en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. También, como no tiene apoyo económico del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) desembolsó una suma importante de dinero en dólares ya que la web oficial del campeonato informó que cada regatista debió abonar su inscripción y alquilar el barco a la organización.

El timonel manifestó a fines del año pasado en una entrevista que brindó a La Nación tras ganar la Semana de Buenos Aires que 2020 es el último de su exitosa carrera: “Me estoy preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es mi última oportunidad. Por eso mi participación en la Semana de Buenos Aires fue mi última, porque si no me clasifico en febrero en el Mundial, me retiro. Y si llego a los Juegos, el adiós llegará en agosto, después de Japón”.

En la misma clase está participando Clemente Seguel, chileno que es entrenado por Martín Alsogaray y luego de las dos primeras pruebas marcha 61º con 43 tantos. Las carreras terminarán el 16 de febrero y habrá dos por día hasta esa jornada.

Por último, Bosco compite con Majdalani en nacra 17, clase que hoy tuvo sus primeras tres regatas luego de la suspensión del lunes por exceso de viento. La dupla marcha 15ª con 47 puntos (fue 31ª, 5ª y 11ª) mientras que Santiago Lange y Cecilia Carranza están séptimos con 27.