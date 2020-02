Julio Alsogaray fue el mejor argentino en el Mundial de Australia y se ganó la plaza a los Juegos Olímpicos

Julio lo hizo. Julio ganó el Selectivo. Julio se ganó la plaza a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Le costó mucho más que en sus tres veces anteriores (estuvo en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016) pero lo logró en Melbourne, Australia, con un cierre de Mundial soberbio en el que le tiró su experiencia a sus rivales de Argentina que competían con él en el Selectivo que diagramó la Federación Argentina de Yachting (FAY) para entregar su único cupo a Japón.

Lo del sampedrino en el último día fue propio de un deportista con historia. Aunque llegó con cierta ventaja por sobre los demás coterráneos (el más próximo era Francisco Renna a doce puntos), no dejó ninguna duda en la bahía Port Phillip y demostró que pesar de su edad, de que no tiene la misma energía para entrenar y que no estuvo en los Juegos Panamericanos Lima 2019, es el mejor clase láser del país.

En las últimas tres regatas de hoy, el timonel de San Pedro fue sexto, quinto y cuarto y superó a Francisco Guaragna. En total, concluyó con 107 puntos, cuarto en la flota de Plata, y se ubicó como el mejor albiceleste en el prestigioso campeonato donde todos fueron a buscar lo que se llevó el timonel formado en Náutico que, sin apoyo del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), puso varios dólares de su bolsillo.

Su hermano Martín también está en Australia porque entrena al chileno Clemente Seguel quien concluyó décimo en la misma serie. "Le fue muy bien, fue su mejor Mundial, 52 en la general, adelante de mitad de flota. Va por buen camino", sotuvo a La Opinión Alsogaray que lo acompañará en los Juegos Olímpicos donde representará al país trasandino.

Julio Alsogaray es el mismo que hace menos de un año anunció su retiro en 2020. Su futuro estuvo en juego en Oceanía porque si no clasificaba a Tokio 2020, se despedía. Sin embargo, sacó las uñas, mostró los dientes y evidenció porqué tiene en su vitrina una medalla panamericana y tres Juegos Olímpicos. Y el mejor galardón a una carrera cargada de éxitos serán los Juegos Olímpicos de Tokio.