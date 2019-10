Julio Alsogaray empezó su camino a Tokio 2020 en la Semana de Buenos Aires

Julio Alsogaray inició el fin de semana su participación en el Selectivo de la Federación Argentina (FAY) para entregar su única plaza en la clase láser estándar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 compitiendo en la Semana de Buenos Aires, primero de los tres torneos que se tienen en cuenta para elegir al representante de Argentina en Japón.

El sampedrino marcha segundo en el tradicional campeonato que lleva adelante el Yacht Club Argentino (YCA) en Dársena Norte en Capital Federal con 17 puntos (fue 1º, 8º, 14º -descartada-, 1º, 6º y 1º) de cara a las regatas de cierre entre el 12 y 14 de octubre. Por delante de él está el también argentino Francisco Renna y detrás el peruano Stéfano Peschiera quien fue el abanderado de su país en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La Semana de Buenos Aires es el primer torneo del Selectivo para otorgar el cupo de láser estándar a los próximos Juegos Olímpicos, objetivo que tiene por delante Alsogaray. Posteriormente, tendrán lugar el Argentino (del 16 al 18 de noviembre en Náutico de Quilmes) y el Mundial 2020 (del 9 al 16 de febrero en Melbourne, Australia) en los que deberá competir el timonel local para tener posibilidades de ser olímpico por cuarta vez.

Julio estará en el Argentino pero tiene confirmada su participación en el Mundial porque en el marco del ajuste del gobierno de Mauricio Macri al deporte no cuenta con la beca del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y debería sustentarse económicamente. "Está duro ir, si no hay apoyo del Enard es muy difícil que vaya. Como siempre hay que hacer todo el esfuerzo", explicó días atrás a La Opinión quien es el gran referente de la categoría en el país a pesar de que no estuvo en los Juegos Panamericanos Lima 2019 porque una lesión lo dejó afuera en el Sudamericano y le impidió clasificar. Por ello, se quedó sin apoyo para lo que resta del calendario pero lo positivo es que su anhelo de ir a Tokio 2020 y afrontar su cuarto juego olímpico después de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 depende de sí mismo.

Por último, Náutico tiene representantes en la clase 29er donde Federico Moretti marcha octavo junto a Amin Abdelrahman y la dupla Marco Limardo- Lucio Fenouil 17ª.