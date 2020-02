Julio Alsogaray clasificó a Tokio 2020: "Las sensaciones son las mejores"

Mientras hoy a la madrugada muchos sampedrinos dormían y otros disfrutaban de la calurosa noche, a miles de kilómetro, en Melbourne, Australia, Julio Alsogaray se clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio, Japón, 2020 gracias a que se ubicó como el mejor argentino en el Mundial de la clase laser y ganó con amplia ventaja el Selectivo que diagramó la Federación Argentina de Yachting (FAY) para entregar su única plaza.

La Opinión se contactó con el timonel surgido en Náutico minutos después de concluida la última regata y se mostró muy contento y orgulloso con lo conseguido: "Las sensaciones son las mejores, fue muy duro y ahora estamos recuperándonos".

Además, se refirió a cómo se desarrolló el certamen que recién pudo definir en las últimas tres pruebas: "Hace más de seis meses estoy muy comprometido con los entrenamientos y la puesta a punto, pero esto es duro y me costó mucho tener ritmo de regata y de campeonato. Ya los últimos días me sentí mejor y pude hacer buenas regatas y eso es lo que me llevó".

Alsogaray afrontará en Tokio 2020 sus cuartos Juegos Olímpicos porque antes estuvo en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, eventos a los que llegó con mucha menos exigencia de la que requirió y, también, sin apoyo económico del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) que apostó su presupuesto por otro timonel.