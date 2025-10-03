Este viernes estuvo en San Pedro el reconocido conductor televisivo y actor Julián Weich, quien llegó a la ciudad con la iniciativa “Colores que suman” para pintar el Hospital.

Weich es embajador de una iniciativa social lanzada por la empresa de pinturas Colorshop, que comercializa una pintura denominada "Conciencia", que destina el 50 por ciento de los dividendos para este tipo de obras.

Julián Weich estuvo en San Pedro.

Desde la empresa se habían comunicado con Obras Públicas para consultar por la posibilidad de llevar adelante la acción en el nosocomio, que se concretó este viernes.

Junto a personal del área de Mantenimiento municipal, Julián Weich y Colorshop pintaron el acceso, las rejas y los bancos del frente del Hospital y pasillos internos.

Julián Weich se fotografió con personal del Hospital.

Weich se fotografió con el personal del nosocomio y recorrió sus instalaciones. El Gobierno municipal agradeció a la empresa la inclusión de la ciudad en el programa, "que busca transformar y renovar instituciones a través del compromiso social y el acompañamiento de la comunidad".

