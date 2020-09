Juegos Bonaerenses virtuales 2020: En qué consisten los videojuegos devenidos en deportes electrónicos

Los Juegos Bonaerenses virtuales 2020 están en su etapa de inscripción hasta el 30 de septiembre y el Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, aseguró a La Opinión que, hasta el momento, había varios jóvenes inscriptos en los videojuegos que se ofrecen porque no se pueden hacer disciplinas físicas por la pandemia de coronavirus.

Fortnite, League Of Legends, Clash Royale y Free Fire fueron los elegidos por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires para la edición especial de su evento insignia que es uno de los pocos que le ganó al COVID-19 aunque se debió transformarlo para adaptarlo a las circunstancias actuales y que cada participante pueda competir online desde su casa en las etapas Local, Regional y Final ya sea con una computadora o celular.

Aunque para los adolescentes cada videojuego es conocido y muchos los disfrutan día a día, no para los adultos. Por eso, La Opinión resumió en qué consiste cada uno y cuál es el objetivo con el común denominador de que consisten en matar oponentes o destruir sus objetivos alcanzados.

Fortnite

Se compite de forma individual y es para mayores de 13 años (nacidos hasta 2007). Es un juego de supervivencia que permite al personaje construir estructuras con materiales en un universo virtual y en el que se puede/debe matar oponentes y zombies.

Clash Royale

Se compite de forma individual y es para mayores de 13 años (nacidos hasta 2007). Es un juego de cartas que consiste en destruir las torres del enemigo e ir ganando trofeos, coronas y gloria en cada escena,

League Of Legends

Se compite por equipos de cinco integrantes más un suplente y es el único que tiene dos categorías, U18 (nacidos entre 2002 y 2007) y +18 (hasta 2001). El juego tiene como objetivo, en equipo, destruir la base del elenco rival. Entre medio, el usuario debe matar oponentes y derribar torretas para llegar a la victoria.

Free Fire

Se compite por equipos de cuatro integrantes más un suplente y es para mayores de 13 años (nacidos hasta 2007). El objetivo del juego es sobrevivir en una isla a la que cada jugar se lanza en paracaídas. Para eso, el usuario debe ir encontrando armas para matar a sus enemigos que son los demás jugadores que no son parte de su conjunto.

Cuando en junio La Opinión entrevistó al Director Provincial de Torneos y Eventos Deportivos, Agustín Corradini, sobre los deportes electrónicos, el funcionario dejó en claro que él no está "en contra de nada" sino que en ocasiones es preferible no ir contra la realidad actual de que cada vez más jóvenes eligen las computadoras por sobre la actividad física: "A veces ir contra la ola, la ola te pasa por arriba. Estoy a favor siempre de todo porque el deporte también es entretenimiento. Si nosotros nos enfocamos en nuestros valores, los tenemos que incluir de alguna forma pero no olvidarnos del resto".

Los videojuegos devenidos en deportes electrónicos y actividades culturales virtuales fueron para la Subsecretaría de Deportes la salida a tener que suspender los Juegos Bonaerenses en 2020 por la crisis sanitaria. La modalidad obliga a cada inscripto a tener una computadora o smartphone apto para poder jugar online contra sus oponentes desde su casa.