Juegos Bonaerenses: Todo indica que por el coronavirus no habrá edición 2020

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene otras prioridades por la pandemia que afecta al país y hasta el momento no designó ninguna autoridad que esté a cargo del deporte ni lleve adelante el tradicional evento del que todavía no hay ningún anuncio oficial. Incluso, los plazos para que se desarrollen las etapas de inscripción, Local, Regional y Final en Mar del Plata son escuetos, más aún si se tiene en cuenta que son actividades masivas. Además, a nivel nacional todavía no comenzaron las clases ni se permite hacer actividad física. La Dirección de Deportes no tiene información alguna sobre pasos a seguir.