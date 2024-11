Sigue avanzando la etapa final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata donde la delegación sampedrina continua obteniendo medallas en las distintas disciplinas.

A las preseas del miércoles se les sumaron seis más obtenidas este jueves. En primer lugar, el taekwondo cosechó cuatro metales. Agostino Fernández en sub 14 -50kg, Pia Pacheco en sub 14 -60kg y Martina Borda en sub 14 -50kg lograron la medalla de bronce mientras que Brandon Gorordo se quedó con la plata en sub 14 -55kg. Además, Naara Lezcano se trae una presea plateada en lucha libre.

Candela Basaldua logró la medalla de plata en 400 metros libre.

En atletismo, Candela Basaldua consiguió la medalla de plata en los 400 metros sub 18 mientras que en lanzamiento de bala PCD Wendy Bedetty logró el primer puesto dandole a San Pedro una nueva medalla de oro.

Con 14 medallas en tres días nuestra ciudad ocupa el que tiene como líder a La Matanza que tiene 34 preseas obtenidas.