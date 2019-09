Juegos Bonaerenses 2019: Las actividades en las que San Pedro no tendrá representantes en Mar del Plata

La delegación de San Pedro compuesta por 110 deportistas juveniles y con discapacidad no competirá en todas las disciplinas de la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses que comenzará el sábado en Mar del Plata porque no en algunas no superó la Regional frente a atletas o equipos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Colón, Rojas y Salto.

Poco más de cien personas atravesaron las fases Local y Regional, filtro para llegar a la feliz. De las 29 disciplinas disponibles para jóvenes, el partido estará en 16 porque no lo hará en acuatlón, básquet 5x5 y 3x3; beach vóley, cestoball 6x6 y 3x3; deportes electrónicos (Fifa y League Of Legends y Royale), fútbol 11, 5 y playa; hockey, lucha, padel, pelota a paleta, skate y tenis de mesa.

Además, en personas con discapacidad la ciudad se ausentará en cuatro de siete (boccia, básquet 3x3, goalboall y tenis de mesa) y en cultura en ocho de diez (cocineros, danza tango y folklore; fotografía, literatura, música rock, teatro y videominuto).