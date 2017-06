Juegos Bonaerenses 2017: La Dirección de Deportes aguarda respuesta para incluir a los atletas que no inscribieron

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Pedro que dirige Luis María Rodríguez recibirá entre hoy y mañana una respuesta de la Subsecreetaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires sobre si las planillas no ingresadas en el sistema para inscribirse en los Juegos Bonaerenses serán aceptadas o no.

Los afectados son deportistas convencionales, especiales y abuelos y, aunque no se conoce el número exacto, el jefe de la cartera aseguró a la La Opinión que “son muchos”. Luis María Rodríguez, que viajó a la capital bonaerense pocos días después de haber tomado el área para intentar solucionar el problema sostuvo que “agotaron todas las instancias” y “no quedó autoridad por tocar”.

“Estoy tratando de solucionarlo, los chicos que estaban en el área no pudieron cargar algunas planillas. Cuando entré me encontré con el problema en la puerta”, admitió Luis María al mismo tiempo en que no dio un número exacto pero señaló que “son muchos” los no inscriptos.

Por último, Rodríguez admitió que los profesores a cargo de las personas que hasta ahora no competirán en los Bonaerenses están “al tanto y enojados” por la situación. También, aseguró que van a realizar una conferencia de prensa para comunicar la resolución del caso, sea favorable o no.

Los Juegos Bonaerenses 2017 llegaron con cambios en gran parte de su desarrollo. Uno de las más importantes e innovadores, además de la inclusión de los deportes electrónicos, estuvo en el sistema de inscripción donde para todas las disciplinas se debió realizar online en un servidor que la Subsecretaría de Deportes de Buenos Aires construyó especialmente para la ocasión.

Una vez registrado el usuario y completado la planilla correspondiente, el interesado en participar tuvo que alcanzar la nómina impresa a la Dirección de Deportes o Cultura, de acuerdo a la actividad elegida y allí los empleados municipales completaron el trámite cargándolas en sistema.

Desde los primeros días ambas áreas tuvieron inconvenientes con el nuevo soporte, sobre todo en la de deporte. La situación se repitió en diferentes municipios y el sector provincial que organiza el evento debió posponer en tres ocasiones el cierre de la inscripción. La última, para el 3 de mayo, la anunció Subsecretario de Deportes de Buenos Aires, Pablo Fuentes, en el lanzamiento de los Juegos Bonaerenses en La Plata.