Juegos Bonaerenses: 10 medallas para los sampedrinos en Mar del Plata

San Pedro consiguió hasta el momento una buena cosecha de medallas en la final de los Juegos Bonaerenses 2017. Si bien aún restan concluir varias competencias y el medallero puede aumentar, todo lo logrado hasta el momento es sumamente valioso.

El martes, a mitad de mañana, Cristian Marsili se adjudicó la medalla de plata en Natación sub 16. Ya en la tarde, Santiago Gómez fue medalla de oro en Lanzamiento de Bala especial; Alisa Pérez fue medalla de plata en Patín Artístico y Marcos Paladini consiguió la medalla de plata en pentatlón.

La primera medalla llegó el primer día de actividades. Guadalupe Benítez marcó una distancia de 3,52 metros y se adjudicó la medalla de plata en Salto en Largo.

Al día siguiente, en la segunda jornada de los Juegos, Lucía Oviedo fue 3ra. en Canotaje; Lucía Espinoza, se ubicó 2da. en Lanzamiento de Bala intelectual A; Camila Manchone se ubicó 2da. en Velocidad 100 metros no vidente; Martina Maroño fue 3ra. en Velocidad visual Sub 16. Sobre el cierre de la jornada, Mijael Shiros fue 3ro. en Natación libre intelectual Sub 13.

Caminata compitió y disputará la final hoy miércoles. En cambio, el resto de las disciplinas no consiguieron los resultados esperados y fueron eliminadas de la final.