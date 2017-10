Juegos BA: San Pedro sumó cinco medallas en la segunda jornada de competencias

El lunes fue la jornada de mayor cosecha de medallas de la delegación sampedrina en lo que va de las finales de los Juegos Bonaerenses 2017 en Mar del Plata. Desde la mañana y durante la tarde el medallero “Rojo y Negro” se movió con la suma de cinco preseas, cuatro de bronce y una de plata que se suman a la de plata ganada el día anterior.

Durante el desarrollo del segundo día, Lucia Oviedo, fue 3ra. en Canotaje; Lucía Espinoza, se ubicó 2da. en Lanzamiento de Bala intelectual A; Camila Manchone se ubicó 2da. en Velocidad 100 metros no vidente; Martina Maroño fue 3ra. en Velocidad visual Sub 16, sobre el cierre de la jornada, Mijael Shiros, fue 3ro. en Natación libre intelectual Sub 13.

El Tenis, Handball y el Rugby perdieron, también cayeron los representantes de Tenis de Mesa, ganó el Fútsal y Beach Voley, y Gastón Castagnola en Natación avanzó a la ronda final.

El Patín Artístico se vuelve a presentar el martes con muchas posibilidades de sumar medallas y el resto de las disciplinas que perdieron están obligadas a ganar para tener chances de avanzar a la siguiente etapa.

El Intendente Municipal permanece en Mar del Plata y acompañó la delegación durante todo el día. El martes presenciará las actividades de la mañana y luego emprenderá regreso a la ciudad.