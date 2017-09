Juegos BA: Partieron los sampedrinos que participarán en las finales

Encamperados con los colores “rojo y negro” partió rumbo a Mar del Plata la delegación de deportistas que intervendrá en la final de los Juegos BA 2017 desde el próximo domingo.

163 deportistas conforman la nutrida delegación que además de las competencias tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única donde el factor humano cumple un rol fundamental.



Minutos antes de la medianoche los deportistas se reunieron en el salón Dorado de la Municipalidad, donde el Intendente Municipal Cecilio Salazar los despidió y deseó el mayor de los éxitos en esta nueva intervención sampedrina.

La delegación partió cerca de la medianoche dividida en dos micros y dos combis, y se espera que estén arribando a Mar del Plata en la mañana del sábado.

La primera jornada será el día de hospedaje y acreditación, y el domingo darán comienzo las actividades oficiales de los Juegos BA 2017.

La delegación está compuesta por:

Acuatión – Sub 14 – Marco Paladini

Atletismo – Sub 14 – Débora González

Atletismo – Sub 16 – Nazareno Dalinger

Atletismo – Sub 18- Florencia Álvarez

Atletismo Intelectual A – Sub 13 – Velocidad – Jesús Fernández

Atletismo Intelectual A – sub 16 – Bala – Santiago Gómez

Atletismo Intelectual A – Sub 16 – Velocidad Visual - Martina Maroño

Atletismo Intelectual A – Sub 16 – Bala – María Leguizamón

Atletismo Intelectual A - sub 20 - Bala – Luis Gatica

Atletismo Intelectual A - Sub 20 – Velocidad Visuales – Camila Manchone

Atletismo Intelectual A – Sub 20 – Salto en Largo – Guadalupe Benítez

Atletismo Intelectual A – Sub 20 – Bala PC – Lucila Espinoza

Atletismo Intelectual A – Sub 20 – Bala – Brisa Cocozzo

Atletismo Intelectual A – Sub 20 – Salto en Largo – Daniel Velo

Beach Vóley – Sub 18 – Valentina Ullua y Albertina Rimasa

Canotaje – Sub 14 – Bernardita Almada

Canotaje – Sub 14 – Lucía Oviedo y Martina Gauna

Futsal – Sub 14 – Tobias Bonvisutto; Juan Cruz Corradini; Lisandro Lafalce; Pedro Ortiz; Gastín Parera; Martín Perticararo; Sebastián Velasquez; Alex Pablo Leone; Matías Bard; Bautista Mallo; Agustín Calabresi; Santiago Oña.

Futbol Reducido – Intelectuales D - +17 – Rodolfo Borero; Luis Gatica; Gastón Ledesma; Martín Muñoz; Roberto Mondino; Facundo Almiron; José Blanco.

Fútbol Reducido (PCD) - +17 –Intelectuales “B” – Gonzalo Cabrera; Williams Vera; Jesús Martínez; Agustín Cabrera; Edgardo Benítez; Miguel Ledesma; Damián Costa.

Handball – Sub 14 – Santiago Repetti; Alejo Mitidieri; Felipe Casas; Nicolás Valles; Simón Paradela; Gerónimo Comba; Thomás Nakama; Thomy Oliveto; Valentino Fauro; Martín Zubilivia.

Natación – Sub 14 – Agustín Rey

Natación – Sub 14 – Gastón Castagnola

Natación – sub 16 – Cristian Marsili

Natación libre intelectual – sub 13 – Mijael Shiros

Natación Intelectual – Sub 16 – Jesús De Los Santos

Patín Artístico Libre Quinta – Sub 13 – Emilia Vetta

Patín Artístico Libre Primera – Sub 13 – Alisa Paes

Patín Artístico Libre Segunda – Sub 16 – Candela Obrador

Patín Artístico Libre Quinta – Sub 16 – Alfonsina González

Rugby – Sub 16- Alán Ruiz; Juan Cruz Varela; Jorge Raillón; Juan Ramognino; Pehuen Bonilla; Julián Ávalos; Nicolás Esteve; Kevin Jonsen; Felipe Butti; Alexis Yerman; Valentín Salazar.

Tenis de Mesa – Categoría B – Roberto Ramón Mársico

Tenis de Mesa – Categoría A- Jorge Biglia

Tenis Masculino Doble – Sub 14 – Agustín Cajide y Facundo Morresi

Tenis de Mesa – Categoría B – María Amalia Coronel