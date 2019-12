Judiciales se quejaron por la falta de aire acondicionado en la Fiscalía

La Secretaria General de la Asociación de Judiciales Bonarenses estuvo el jueves por la mañana en la Fiscalía para participar de una asamblea con sus representados y el Secretario Adjunto del gremio, José Gerez.

En diálogo con los medios de prensa presentes dijo: "hoy estamos haciendo una asamblea aquí en las fiscalías de San Pedro junto a todos los empleados y las empleadas y los funcionarios de las fiscalías. En esta oportunidad, en particular, por la falta de aire acondicionado que es un problema recurrente que ya venimos sosteniendo desde hace varios veranos y que se hace imposible cuando los empleados ven que se generan varios días de temperaturas muy altas puedan estar trabajando normalmente en el edificio".

Cuando fue consultada sobre el edificio cuyo alquiler abona la Municipalidad de San Pedro, indicó: "Bueno, el edificio, la verdad es que nosotros ya venimos teniendo reuniones con el intendente planteándole que no es un edificio adecuado para el funcionamiento de tres fiscalías, si bien hoy la UFI 7 está acéfala, porque fue destituida la Fiscal Gabriela Ates acá está funcionando con el personal de tres fiscalías dieciseis empleados más los dos fiscales en una casa que tiene tres o cuatro oficinas lo que hace que trabajen todos hacinados". A ese lugar llegan a diario decenas de vecinos como denunciantes o testigos, abogados que patrocinan y defienden a detenidos, los propios acusados de delitos, las fuerzas de seguridad que los asisten e incluso familaires de personas que sufieron accidentes o víctimas que necesitan recuperar bienes o solicitar asesorameinto.

"Muchas oficinas no tienen la luz natural, no tienen ventilación, la luz artificial es insuficiente y si a eso le sumamos que no tiene la calefacción adecuada ni los aires en verano, la verdad es que las condiciones de trabajo distan mucho de ser las adecuadas", agregó Maiztegui.

Cuando se le preguntó sobre los destinatarios del reclamo, sostuvo :"En realidad nosotros le estamos haciendo el reclamo al poder judicial, entendemos que quien tiene que garantizar nuestras condiciones de trabajo es nuestro empleador. Acá se da la particularidad de que el Ministerio Público realiza convenios con los diferentes municipios para organizar el fucionamiento de oficinas descentralizadas fuera de la cabecera y en compromiso o parte de ese convenio es el aporte por parte del municipio de algunos empleados municipales y los inmuebles para que la fiscalía pueda funcionar".

Luego fue el turno de la comparacón con los empleados municipales que están asignados a esa dependencia. "Respecto a los empleados municipales también quiero hacer una consideración; nosotros no estamos de acuerdo desde el sindicato y estamos pidiendo el pase a planta permanente del poder judicial de esos empleados, básicamente porque están cumpliendo tareas similares a las de cualquier empleado judicial en condiciones absolutamente diferentes, fundamentalmente la del salario", indicó puesto que por igual tarea la remuneración que se obtiene dentro del convenio de judiciales es sumamente superior al de un trabajador cuyo sueldo es abonado por la comuna.

Más adelante, el Secretario Adjunto, José Geréz se refirió a una infraestructura colapsada en toda la provincia, "esto es un granito, nada más de lo que está sucediendo en toda la provincia" y agregó "acá se tratan temas muy complicados", respecto a la falta de privacidad para las personas que llegan a declarar o denunciar y son atendidas en esas oficinas.

Ahora aguardan que se cumpla una promesa de reunión que, según indicaron, será convocada por el Intendente Salazar y la Fiscal General, Sandra Bicetti.

Cuando culminaba el encuentro con los periodistas, Maiztegui anunció que por orden de la propia Bicetti el personal será desafectado cuando haga calor. "Nos están comunicando que la fiscal general estaría autorizando el retiro en los días de altas temperaturas pero si no tenemos una solución inmediata la primera medida es retirar al personal de la fiscalía y después iremos avanzando".