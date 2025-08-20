Durante la tarde de este miércoles, los denominados jubilados autoconvocados se reunieron, como suele ser habitual, en la plaza Belgrano, en el marco de la sesión en la Congreso de la Nación que trata los vetos del presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de las prestaciones.

Los presentes, en conjunto con representantes de La Dignidad y de la agrupación Padres TEA, se acercaron a escuchar en conjunto el tratamiento de las problemáticas en la Cámara de Diputados.

Al grito de “la patria no se vende”, los autoconvocados anunciaron que “van a seguir luchando”.

Agradecieron la buena concurrencia e invitaron a la comunidad a sumarse de las reuniones semanales, en la lucha por una vida “digna”.

