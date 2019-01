JuanitaReportera presenta: Por qué los chicos tienen que cuidarse del sol en verano

Por Juanita Lafalce

Fui a los consultorios Infantia, para que la médica pediatra Liliana Doldán nos explique acerca de los cuidados del sol y la hidratación.

¿Desde qué horas hay que evitar el sol?

El sol, así como hace muchas cosas buenas, es malo porque emite unos rayos que se llaman ultravioletas, de los que hay dos, tipo A y tipo B, que provocan daños en la piel, y hay momentos en el día en que esos rayos es mucho mayor. Lo que se sugiere que a partir de las 10.00, 11.00 de la mañana, hasta las 16.00, se evite tomar sol, porque es cuando más directo caen los rayos sobre la piel.

¿De qué factor tiene que ser el protector?

El protector tiene que ser de protección alta, porque tiene que bloquear esta radiación, porque tanto los rayos UVA como UVB provocan daño y necesitan ser bloqueantes, y no bronceadores, como llaman algunas cremas, tienen que ser bloqueantes. Para ser bloqueante tiene que tener una protección mayor de 40. La piel de los chicos es una piel nuevita, que tiene muchos años por recorrer en la vida, así que hay que cuidarla muy bien. Los protectores tienen que ser mayor de 40, 50, es lo ideal, y hay diferentes tipos de piel: pieles sensibles y pieles más resistentes a la radiación.

Los chicos que están obligados, porque practican algún deporte, a la exposición al sol, ¿qué cuidados tienen que tener?

Sobre todos los chicos que practican deportes acuáticos o en canchas al aire libre, en ellos hay varias cosas que se pueden hacer: uno es la pantalla, como decíamos. Es muy importante renovarla, sobre todo por dos factores: aunque sea resistente al agua, el protector se va; y si están practicando un deporte transpiran mucho, y también se va. Se sugiere que si hay una exposición directa y persistente al sol, hay que renovarla. Otro material muy importante que tienen es el filtro. Tenemos remeras, short que son con filtro solar y también bloquean esa incidencia del rayo sobre la piel; además sería muy saludable en los chicos que hacen deporte en cancha al aire libre que usen algún tipo de protección en la cabeza, también.

¿Cuánta agua hay que tomar?

Mínimo, uno dice entre 100 y 110 mililitros por kilogramo, o sea: si yo tengo un nene que pesa más o menos 15 kg, tiene que tomar 1,5 lt de agua por día, eso es sin alto rendimiento, que juega lo habitual, que hace las tareas habituales, pero si va haber un deporte de alto rendimiento, que pierde mucho líquido por la transpiración, a veces esa cantidad se tiene que duplicar. Un chico que necesita 1,5 lt si hace deporte de alto rendimiento tiene que tomar entre dos a tres litros por día. Es muy importante que no sólo el agua tiene mucho líquido sino por ejemplo las frutas, las verduras son ricas en líquidos y está bueno que si hacen deporte consuman ese tipo de alimento.

¿Es lo mismo tomar jugo que tomar agua?

No, no es lo mismo, el jugo generalmente tiene muchos colorantes, la acidez del jugo es muy baja, entonces eso provoca sensaciones de mala digestión o tienen mucho azúcar, que la azúcar no hidrata, al contrario: cuando uno consume mucha azúcar, hace que hagamos más pis y perdamos más líquido, por eso es importante tomar bebidas, sobre todo agua.

¿Qué tan cierto es eso de que si comemos debemos esperar para nadar?

Depende de lo que comamos, porque nuestro organismo después de comer debe hacer la digestión. Nuestro sistema circulatorio hace que la sangre vaya preferencialmente hacia el intestino, para que pueda trabajar y digerir, entonces la sangre, que tiene que ir hacia los músculos, esta como más enlentecida, eso puede favorecer, si uno hace una comida muy copiosa de mucha cantidad, si nos metemos al agua y hacemos un deporte de alto rendimiento, que nuestro cuerpo se contracture, pero si un chico está jugando, termina de comer y quiere meterse al agua no hay problema, siempre y cuando no este expuesto directamente a las doce del mediodía al sol.

¿Algo más para agregar?

Es impórtate que tomen conciencia los chicos, porque a veces reniegan cuando los papis o las mamis quieren ponerle la crema, empiezan “que se me pega la ropa, que no me gusta, que se me pega la arena” y la idea es que hay que colocarse una hora antes de salir aire libre, entonces de esa forma se absorbe en la piel y no molesta tanto; y la pantalla solar hay que colocarla desde la frente hasta el dedo gordo, todo el cuerpo, y hay que renovar esa crema y además hay que tener el hábito que no solamente cuando vamos a ir al río o a la pileta o vamos a estar en el club ponernos, sino que cuando hacemos actividades, si vamos a salir a caminar, ir al centro o sino cuando vamos a estar a plena luz del día es importante ponerse en las zonas expuestas, en la cara sobre todo, porque si uno tiene mucha exposición solar, más allá de que provoca quemaduras o cosas agudas en cuanto a enfermedades de la piel, eso puede poner en riesgo a largo a plazo, ya cuando sean más adultos, al cáncer de piel. Además hace que se envejezca más rápido la piel: la gente que abusó del sol en la juventud o en la niñez está toda arrugada, tiene la piel acartonada, con un montón de manchas; todo eso habla de que esa piel ha sufrido mucho, entonces hay que cuidarla.

Termine mi nota agradeciéndole por haberme recibido y explicado tan claramente las precauciones a tener en cuenta al exponernos al sol y la hidratación.