JuanitaReportera presenta: Green Seed, una empresa de productos naturales, desde San Pedro al mundo

Por Juanita Lafalce

Vine a Green Seed con mi familia para conocer un poco más de la empresa del sampedrino Raúl Cheyllada y sus productos.

Raúl nos esperaba en el predio de Green Seed, nos contó que el lugar consta con 20 hecrtáreas productivas, donde ya se habían cosechado las sandías de variedad mini raptor y estaban esperando para hacer lo propio con los espárragos blancos y alcauciles madrigales, que son verdes, y morados.

También hay sembrado kale de dos variedades y en otro campo también disponen de espárragos y arándanos. Me contó que esto es lo que se siembra o cosecha de agosto a enero y preparan la tierra para sembrar, en enero y febrero, sandía y melón.

Caminamos por el campo hasta llegar a unos galpones grandes. Son la sala de preembarque y las cámaras de frio. Cuenta con tres cámaras, en una se encuentran las sopas, que es un producto refrigerado. El producto se elabora, se le hace una curva térmica para esterilizar y luego se refrigera. Tiene una durabilidad de seis meses.

Otra cámara es de congelados y la última es de procesamiento de productos frescos, como los espárragos, alcauciles, que una vez cosechados se les baja la temperatura de golpe para una mejor conservación del producto.

Nos invitó a pasar a la sala de empaque. Nos explicó el proceso, que es el siguiente: el producto viene del campo, se hace una preselección, va a las cámaras y después, en el empaque, se preparan todos los pedidos que se hayan realizado, el pallet vuelve a cámara y espera que venga el camión para que se los lleve.

Le pregunté si las verduras estaban mucho tiempo en cámara y me dijo que lo ideal es que en 48 horas el producto ya se vaya y esté en el mercado, porque también así el mercado tiene su tiempo para venderlo, porque este producto fresco dura 10 o 12 días.

Para felicidad mía, busco un frasquito que contenía batata borengan en almíbar, sacó un trozo y me dio a probar. Fue especial, increíble: dulce sin perder el sabor a batata. ¡Fue por vergüenza que no me comí todo el frasco! Recientemente fue sacada al mercado junto con las cáscara de sandía en almíbar, pasta de alcaucil y corazón de alcaucil. Próximamente estarán con una línea de mieles inficionadas, con café, con pimienta, con romero.

Le pedí que nos cuente sobre las sopas. En este momento tiene ocho sabores de sopas Premium gourmet y están próximos a lanzar las sopas para niños, una sopa para cada día de la semana, para tener a los niños en un estado de nutrición perfecta. Se trata de un trabajo con profesionales y la chef Bárbara Schoffel. Por otro lado, están trabajando en las sopas de verano: gazpacho de mango, sandía, palta y melón y una sopa para deportistas de alto rendimiento.

Pregunte si de chico tomaba sopa. "Esta pregunta que vos me hacés dio origen a este proyecto. A la sopa se la asociaba, en mi generación, a un castigo: si no tomás la sopa, no salis a jugar; si no tomás la sopa no vas a la plaza. Entonces se la vinculaba a un castigo y también se la asoció muchas veces a la enfermedad. Dijimos 'busquemos que la sopa tenga un valor diferente y que se la pueda disfrutar de una sopa premium'".

Nos mostró y contó a cerca de su packaging, que es realmente fabuloso: las etiquetas soportan el agua y en ella se encuentra toda la descripción nutricional del producto.

Seguimos recorriendo y pasamos por la parte donde se seleccionan los productos y se empieza la elaboración de las sopas, mientras nos contaba muchos proyectos que tiene por delante y la importancia de las vitaminas que tienen algunas verduras.

La empresa trabaja con productos naturales, sin desperdicios, buscando sustentabilidad del medio ambiente, tratando de que los recursos se aprovechen al máximo sin desperdicio, con menos agua, para que los productos sean totalmente naturales.

Nos despedimos de Green Seed, con nuestros productos y la satisfacción de que Raúl nos brindó su tiempo para contarnos la maravillosa experiencia de su empresa.