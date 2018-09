JuanitaReportera presenta: ¿Cómo fue tu infancia, Roberto Masanés?

Estuve en la Asociación Española con su presidente, Roberto Masanés, él tiene 76 años. ¿A qué juagabas?, consulté. "Yo, los primeros 6 años de mi vida, viví en el campo, entonces los juegos míos eran travesuras en el campo y después me vine a vivir a la ciudad San Pedro, y ahí comenzó mi vida de chico relacionado con los amigos", contó.

"Lo que me cambió fundamentalmente a mí es que en el campo yo no tenía amigos, vivíamos lejos uno de otros, empecé a ir a la escuela, a conocer chicos, me integré rápidamente y estoy encantado de haber venido a San Pedro, porque es una ciudad maravillosa”agregó.

"¿Tenías algún juguete favorito?", me intrigó saber. “Eran muy distintan las épocas a lo que es ahora, no había mucha cantidad de juguetes, no era fácil de comprarlos, entonces todos nuestros juguetes eran prácticamente hechos por nosotros o adaptados, nos obligaba a ocuparnos y preocuparnos en hacer cosas porque no había mucho juguete para la venta", contó.

"Los que te puedo nombrar son las figuritas, las bolitas que nos comprábamos si hacíamos algún mandado y nos daban monedas, los barriletes juntando las cañas, papel y engrudo, con ropa vieja le hacíamos la cola, juguetes que nos servían para jugar pero también nos servía para desarrollar la creatividad”, aseguró.

"¿En tu infancia sentiste tradición española?", indagué. “Si, mis abuelos eran españoles los cuatro e inclusive cuando íbamos de visita se hablaba catalán y eso me acercaba a lo que era España y a lo que habían vivido y el motivo por el cual habían venido a la Argentina, corridos por situaciones adversas, y acá los recibieron con los brazos abiertos y se desarrollaron”, relató

"¿Hubo juegos, canciones, cuentos o poesía que se transmitieron?", consulté. “Sé, eran otras épocas totalmente distintas a las de ahora, no teníamos televisor, celular, estaba muy supeditado a la radio, que es el único medio de comunicación que había y de ahí escuchábamos y copiábamos canciones o algo”, respondió.

Le pregunté por su relcion con las comidas tradicionales. “En aquella época yo me acuerdo que la sopa era de todos los días, podía haber alguna otra comida pero la sopa era el primer plato. Y después era variado: puchero, guiso, estofados, tallarines, milanesa, de todas las culturas no primaba lo español, porque era lo que se podía, porque eran épocas difíciles”, aseguró.

"¿Quién vino desde España? ¿Lo conociste?", pregunté. “Vinieron mis cuatro abuelos, paternos y maternos. Como inmigrantes, empezaron a desarrollarse en la parte rural, comenzaron como peones de campo, fueron progresando, lograron alquilar un pedazo de campo y después, a cierta edad, tomó la posta mi papá y los bisabuelos se fueron a vivir a Pergamino”, recordó.

"¿Hoy vos te comunicas con tu familia de España? ¿Cómo hacés?", consulté. “He tenido algunos contactos, lo que pasa es que cada vez son más esporádicos, porque ya los familiares que quedan son descendientes, ya nietos. El que tenía más contacto era mi papá, y un tío, que hablaban con primos suyos. Desde ya que el contacto esté y tengo la invitación para ir, pero no soy muy afecto a salir fuera del país”, contó.

"¿Tenes hijos o nietos?", consulté. “Sí, son los regalos que me dio la vida. Tengo varios regalos, pero los más importantes son mis hijos, primero, y después lo que culminó con mi alegría es la presencia de cuatro nietos", dijo y aseguró que trata de enseñarle las tradiciones españolas, "dentro de lo que se puede".

"Lo que pasa es que los chicos modernos están muy ligados al celular, que es un medio muy importante, usado de determinada manera, pero resulta ser muy absorbente en las actividades de los chicos. Pero sí, a veces solemos hablar porque tienen la curiosidad de saber sus orígenes”, dijo.

¿Qué mensaje nos podrías dejar a nosotros, los niños?", le pedí. “Yo te voy a trasmitir mi experiencia, que no podes extrapolarla a lo actual, porque son tiempos muy distintos. Yo tuve una formación que influyó toda mi vida, que fue primero mi casa, que ahí me inculcaron el respeto por los mayores y la cultura del trabajo, por parte de mi papá y mi mamá", comenzó.

"Tuve la suerte de tener una mamá de 24 horas, cosa que hoy en día, con los términos que vivimos, no se puede. Mi papa fue un ejemplo de trabajo", dijo orgulloso y agregó: "Después tuve la ventaja de tener una escuela con maestros con verdadera vocación de enseñar, que su objetivo principal era que saliéramos sabiendo de la escuela".

"La tercera pata que me influyó toda mi vida fueron los amigos. A través de toda la vida fui cosechando amigos y ellos me dieron la posibilidad de desarrollarme en todos los lugares donde yo estuve, por empezar para formar mi familia: yo conocí a través de amigos en común a mi señora, a mi novia, hace sesenta y pico de años, y voy a cumplir 50 años de casado", relató.

"Lo mas importante que yo rescato y expreso a los niños es que, cumpliendo con las obligaciones, lo más importante es jugar. El niño debe ser niño y la formación del niño debe ser el juego, porque el juego te hace compararte con otro amigos, buscarte superarte con tu amigo sanamente y es un vínculo de cosechar amistades", señaló.

Para cerrar, me dio información de las actividades de la Asociación Española: "Brindamos servicio a los socios, de pedicura, masajes, reflexología, una cultura milenaria alternativa china, un panteón en la Junta Nacional de Granos al que tienen acceso gratuitamente todos los socios, también información para las ciudadanías”, comentó.