JuanitaReportera en el Country Music Festival: ¿Cómo fue tu infancia, Nito Mestre?

#JuanitaReportera estuvo desde el viernes abocada a la cobertura especial de La Opinión & Sin Galera del San Pedro Country Music Festival. Entre el público, con los artistas antes de subir al escenario y desde el backstage de cada show, sacó fotos, grabó videos e informó, desde su mirada de niña cronista, cada cosa que sucedía. El domingo, se encontró con Nito Mestre y lo entrevistó.

El músico y cantante de 66 años —uno de los referentes del rock nacional y compañero de Charly García en Sui Generis, una de las bandas que marcó historia en la música argentina— llegó a San Pedro para acompañar a su amigo Gus Di Bella, que se presentaba con el Joshua 3. Antes de subir al escenario, habló con Juanita Lafalce.

Mestre contó que esta era su primera vez en el festival Country, aunque ya estuvo en otras oportunidades en la ciudad. Abordado por Juanita, que quería hacerle unas preguntas sobre su infancia para su página en La Opinión, Nito celebró estar "con la periodista más joven de la Argentina".

Juanita consultó a Nito acerca de su relación con la música Country. "Me crié escuchado mucho a Crosby, Stills, Nash & Young, James Taylor, muchos músicos de folk y de country, de muy joven, siempre me gustó mucho", respondió el artista.

"¿A qué jugabas de chico?", preguntó la entrevistadora. "Como todos los chicos, jugaba a la pelota; pero desde muy chico, a los 6 años, entré a un coro, así que jugaba a cantar. Armamos, en el colegio la primera banda de folclore; y, a los 11 años, la primera banda de rock, que se llamó La Indignación del Siglo", contó Nito Mestre.

"¿Tenías algún juguete favorito?", consultó Juanita. "Sí, tenía un auto muy grande y colorado que me había regalado un amigo de mi madre y era mi auto favorito, por algún motivo; y mi padre armaba avioncitos, aviones de esos que se arman pieza por pieza por pieza por pieza, tenía eso; y el otro juguete que tenía era algo que no sé si se usa más, que era el mecano, para armar piezas, que ahora es de plástco pero antes era de hierro, con tornillos, tuercas, etc. y armabas lo que se te dé la gana; ah, y también tenía un tren eléctrico", recordó el músico.

Como cierre, y tal como le pide a cada entrevistado, Juanita solicitó a Nito Mestre que le regale un mensaje para los chicos, como ella. "Que crezcan", dijo entre risas el cantante y agregó: "Que crezcan bien, que sean sanos, que sepan lo que es el estudio, que siempre es bueno estudiar, aunque a veces da un poco de fiaca, de chico, andar estudiando, pero los beneficios se ven cuando sos más grande, y ahí agradecés mucho a los padres, que tienen mucho que ver, que te dejen y te permitan estudiar".

"Aunque parezca mentira, darle mucha bolilla a los padres, porque son más gandes y tienen mas experiencia, aunque a veces nos hagan enojar", finalizó Nito Mestre, camino al camarín para prepararse para salir a tocar. Ante de irse, cuando todavía estaba el grabador prendido, le dejó un saludo a Juanita: "Felicitaciones por tu carrera", le dijo a la niña periodista.