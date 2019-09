Juancho Correa sobre el apoyo de Juhant a Salazar: "Es una decisión personal"

Una de las sorpresas del acto de campaña que el intendente Cecilio Salazar encabezó el martes en la sede de la Unión Cívica Radical fue la presencia de Luciano Juhant, que en las eleccioes Primarias encabezó como precandidato a intendente una lista del Frente de Todos.

De respaldar las fórmulas Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner en Nación y Axel Kicillof - Verónica Magario, Juhant pasó a apoyar las de Juntos por el Cambio que encabezan el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Salazar.

La sorpresa no fue sólo para el electorado, sino también para los propios integrantes de lo que fue la lista 10 del Frente de Todos en la interna que ganó Ester Noat. Los referentes del Frente Patria Grande se enteraron por los medios de la decisión de quien había sido su precandidato a intendente.

Así lo reveló a La Opinión Juan Ricardo "Juancho" Correa, que encabezó la lista de precandidatos a concejales de este sector que se referencia a nivel nacional con Juan Grabois, quien aseguró que no hubo conversaciones previas para informar al grupo al respecto.

"No sé qué lo llevó a tomar esa decisión. Él había dicho que si Ester no se definía, él tenía una propuesta de Salazar, pero no sabía que había estado en una reunión. No sé qué justificación tendrá, pero es una decisión personal", dijo Corra.

"Nosotros desde el Frente Patria Grande jugamos en unas elecciones internas, sabíamos cómo eran las reglas de juego y vamos a votar e invitamos a votar la boleta completa del Frente de Todos, más allá de que nosotros no tuvimos ningún tipo de reunión ni charla con Ester Noat, no nos convocaron en ningún momento", agregó el referente del frente Patria Grande.