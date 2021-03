Juan José Paz y su incursión en el Argentino de Ruta U23: “Vine para agarrar experiencia”

Juan José Paz fue el único sampedrino en competir en el Argentino de Ruta U23 que se realizó el fin de semana en Chilecito, La Rioja, desde donde, tras participar en dos pruebas, dialogó con La Opinión y contó sus sensaciones.

“Vine para agarrar experiencia, porque es el primer año mío en la categoría, y así tener más experiencia para que el año que viene”, aseguró el joven quien admitió que durante la cuarentena no hizo “nada” y que recién arrancó a “pedalear” en “diciembre”. Y agregó: “Venía bajando de peso y salió de la nada el viaje. Ramón Salazar de la Municipalidad nos ayudó con 10 mil pesos y viajé con mi abuelo y Santiago (Banegas)”.

El viernes, en la contrarreloj individual, Paz fue noveno. La prueba la definió como “dura” aunque no tanto como la de pelotón en la que abandonó en la última vuelta después de haber recorrido 120 kilómetros porque se “fundió”: “Durísimo el circuito, no estoy acostumbrado a esto, mucha subida. Abandoné por cansancio, me fundí, no tenía mas, no vine bien preparado”.

Respecto del desarrollo de la carrera, detalló: “En los primeros kilómetros anduve escapado, con el lote de adelante y me fui quemando. Estuve adelante como 5 kilómetros escapado, iba en el segundo pelotón porque tenía un escapado adelante y atrás venia yo con dos más. Después nos alcanzaron los de atrás”.

Paz tiene 18 años y desde esta temporada compite en la división U23 por lo que enfrenta a rivales hasta cuatro años mayor. En ese contexto, su objetivo fue sumar experiencia y volver al ruedo tras varios meses de inactividad.