Juan José Paz sobresalió en Cuyo y quedó a un paso del podio en la Vuelta a San Juan

El sampedrino ganó hoy la última etapa de la división libres pero no le alcanzó para ubicarse entre los tres mejores y se conformó con un valioso cuarto puesto. "Me sentí muy bien durante toda la vuelta. Lástima que no soy buen escalador y me jugó en contra por la general", contó el joven a La Opinión. El ganador fue Diego Tivani por sobre Juan Prieto y David Brenta.