Juan Cruz Villalón, exsecretario del papa Francisco, ofició misas en San Pedro
El sacerdote sampedrino que acompañó al sumo pontífice hasta su deceso estuvo en su ciudad natal. Durante sábado y domingo tuvo a su cargo celebraciones que generaron grata sorpresa entre a los fieles.
El padre Juan Cruz Villalón pasó por su San Pedro natal el fin de semana y ofició dos misas, para beneplácito de los fieles que siguieron su camino desde su ordenación.
Una ceremonia en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, el sábado, y otra en la Basílica Nuestra Señora del Socorro, el domingo, le permitieron acercarse nuevamente a la grey que lo reconoce con orgullo.
El sacerdorte sampedrino cobró mayor notoriedad cuando pasó a ocupar un espacio preponderante en el Vaticano, convirtiéndose en el secretario privado del papa Francisco.
Su imagen aparecía en cada registro que había de su Santidad, especialmente en los últimos momentos de su vida y la ceremonia de las exequias.
Villalón fue ordenado sacerdote en 2011 por el entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, quien al asumir como papa lo hizo parte de su círculo de confianza como máxima autoridad católica del mundo.
