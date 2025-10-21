El padre Juan Cruz Villalón pasó por su San Pedro natal el fin de semana y ofició dos misas, para beneplácito de los fieles que siguieron su camino desde su ordenación.

Una ceremonia en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, el sábado, y otra en la Basílica Nuestra Señora del Socorro, el domingo, le permitieron acercarse nuevamente a la grey que lo reconoce con orgullo.

El sacerdote Juan Cruz Villalón en el altar de la Basílica del Socorro.

El sacerdorte sampedrino cobró mayor notoriedad cuando pasó a ocupar un espacio preponderante en el Vaticano, convirtiéndose en el secretario privado del papa Francisco.

Su imagen aparecía en cada registro que había de su Santidad, especialmente en los últimos momentos de su vida y la ceremonia de las exequias.

Villalón fue ordenado sacerdote en 2011 por el entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, quien al asumir como papa lo hizo parte de su círculo de confianza como máxima autoridad católica del mundo.

