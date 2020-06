Joven recibió una golpiza por parte de una pareja que alquiló la casa a su madre y no pagó más

Un violento episodio se registró este sábado a la medianoche en el barrio San Miguel cuando una pareja agredió brutalmente a una joven de 22 años. Le propinaron una golpiza que la dejó inconsciente y tuvo que ser hospitalizada.

Malena, de 22 años, fue trasladad desde las 150 Viviendas a la Guardia del Hospital, donde le suturaron la zona ocular y recibió el alta médica este domingo. Susana, su madre, contó a La Opinión cómo sucedieron los hechos que denunciaron en Comisaría y el trasfondo de la situación.

Todo ocurrió en la cuadra de Manuel Iglesias al 1600, donde está ubicada una vivienda de la que Susana es titular por haber sido beneficiaria del programa que construyó ese barrio tras el derrumbe de barrancas durante el segundo mandato de Mario Barbieri.

"Hace siete meses yo alquilé la casa a una pareja. Me pagaron tres meses y no pagaron más. Un día yo fui a reclamarles y me amenazaron, los denuncié porque me dijeron que no me iban a pagar, que si volvía me iban a agarrar a palazos y que antes de devolverme la casa la iban a prender fuego", contó Susana.

"Mi hija anoche fue a la casa del hermano, pasó por ahí, fue a comprar para tomar algo y esta pareja la agarraron y le pegaron, le dieron una paliza bárbara. Esto sucedió alrededor de las 12 de la noche", relató sobre el episodio de la golpiza. "Ella pasó por ahí y la agredieron con piñas, patadas y un elemento contundente, una madera", agregó.

"Yo quiero recuperar mi casa, pero nadie hace nada. Tenemos un contrato entre nosotros nomás. En la Justicia me dicen que no sirve, pero yo quiero recuperar mi casa. Ellos están armados", dijo la mujer, que teme que los hechos de violencia continúen.

" Yo soy la beneficiaria de la casa y tengo los papeles, pero la Justicia no actúa. Yo estoy viviendo en lo de mi pareja, que nos dio un lugar, pero yo quiero recuperar mi casa. Supe que ellos quieren venderla ahora", señaló la madre de la joven agredida.