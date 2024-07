Un hecho intrigante se pridujo en la Guardia de Emergencias del Hospital. Un joven de 22 años que refirió tener domicilio en San Pedro ingresó al sector de urgencias con distintas heridas.

Cuando se le pregunó que le había sucedido indicó que “dos personas lo habían agredido en Buenos Aires” y que desde allí tomó un remuise para retornar a San Pedro. El relato no resultó verosímil y por eso de inmediado se procedió a efectuar la denuncia a la policía.

“Tenía un mportante trauma facial y traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento recuperado. Ingreso por sus propios medios y según refiere fue agredido en Capital y se vino sin atencion medica”, dijo el Dr. José Herbas a La Opinión.

Esraba acompañada por una joven que dijo ser su novia. Aún con las consultas no pudieron determinar a qué familiares había que comunicar. La Opinión consultó en sede policial y allí informaron que “ingresó un masculino con heridas de arma blanca” y que el aviso lo recibieron desde el Hospital y que “cuando se hizo presente el personal policial ya se había retirado junto a su novia no queriendo ser asistido.cuando la policía llegó al lugar”. Será difícil determinar dónde y quién le procurró esos golpes puesto que no coinciden las versiones.