Joven detenido con pedido de paradero activo por un hurto agravado
Éste circulaba en un vehículo cuando el personal policial lo identificó. Sabiendo de un requerimiento de le Fiscalía del Joven de San Nicolás, fue trasladado a la comisaría. El pedido de paradero debía a un ilícito ocurrido en los primeros días de julio de este año.
Este sábado por la mañana, el personal de la Comisaría llevó a cabo la detención de un joven de 18 años, quien contaba con un pedido de paradero activo.
El individuo fue identificado mientras transitaba en un vehículo por la calle Aulí 1100, a pesar de que existía una orden de impedimento que le prohibía circular en dicho rodado, que luego dejó abandonado en el lugar.
El detenido estaba siendo buscado por su presunta participación en un delito de “hurto agravado”, ocurrido el 3 de julio del presente año.
En cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Fiscalía del Joven de San Nicolás, el individuo fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se llevaron a cabo las diligencias requeridas por esta oficina.
