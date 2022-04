Jorge Piris, candidato a presidente de Pescadores: “Apuesto al deporte”

Jorge Piris lidera la lista opositora que el próximo domingo competirá en los comicios de la Asamblea General Ordinaria en Pescadores contra la que encabeza Gustavo Vlaeminck y aseguró que, en caso de ser elegido por los socios, su gestión hará hincapié en el deporte: “Lo principal es que yo apuesto al deporte. Siempre hice deporte, de todo menos rugby, y quiero mucho a Pescadores. Ahora está resurgiendo canotaje, está Candela Raviola en natación y el asunto es aportar al deporte. Tenemos que tener chicos en el club y está lindo para aprovecharlo”.

“Tengo varios proyectos, pero el primero lo dice el nombre del club, Pescadores. Hay dos o tres proyectos importantes que implican a la náutica también. Estoy haciendo el proyecto del fútbol senior que vamos a participar en los torneos de la LDS. Siempre queremos cosas nuevas y las vamos a hacer. No puedo adelantar mucho, pero el club Pescadores es fuerte y eso me gusta”, agregó en diálogo con Martín Pérez en el Reporte de la Tarde.

Piris contó que se afilió a la institución hace 13 años por intermedio de Aldo Penduzzu, actual presidente en uso de licencia, quien lo invitó a ser parte de su equipo de fútbol que participa en los torneos internos: “Me gustó, me quedé y asocié a toda mi familia”.

También fue vocal suplente en la actual Comisión Directiva y renunció: “Yo formé parte de la comisión anterior (N. de R.: la que presidió Pablo Vlaeminck), estuve tres años, estuve un tiempo con Aldo también. Después hubo unas ideas que surgieron de mí, no compartía algunas cosas y decidí hacer una lista nueva. En realidad me invitaron, cuando vi la clase de gente que estaba en la lista, que era buena gente, vi la oportunidad de estar y vamos a ver que pasa”.

En su nómina, identificada como “roja”, una de las candidatas a revisora de cuentas suplentes es Myriam Actis, exvicepresidenta de la entidad tanto en la gestión de Pablo Vlaeminck como en la de Penduzzu. Como vicepresidente va Luis Monte, de secretaria Estefanía Valli, de pro Gustavo Tettamanti, de tesorero Augusto Mattig, de vocales titulares Juan Pujal, Daniel Mangini y Martín Sosa; de sustitutos Matías Sato, Cristian Franch, Marisol Acevedo y Pablo Sotelo; de revisores de cuentas a Roque Romero, Pablo González y Carlos Morales; y de suplentes, además de Actis, Eilin y Marcos Verdejo.

El candidato a presidente aseguró que, de ser electo, lo primero que hará con su grupo de trabajo es “ordenar y ver las necesidades del socio” porque “hay cosas que están pasando” y quiere “cubrir esas necesidades principales”. Y cerró: “Hace 13 años que soy socio y sé cuales son las necesidades y lo que precisan. No sé con qué nos vamos a encontrar económicamente, pero vamos a levantarlo. Eso me voy a enterar cuando asumamos, si podemos. Siendo para de la Comisión Directiva teníamos acceso a esos datos, pero hace dos meses dejé de ir y no se que pasó. Estábamos al día hasta ese momento”.