Jorge "Chino" Benítez y el paso de Andrés Franzoia por Boca: "Estuvo porque se lo merecía, yo no lo llevé porque era de San Pedro"

El domingo 29 de mayo de 2005 Andrés Franzoia debutó en el profesionalismo con la camiseta de Boca Juniors. Aquella noche en La Plata, frente a Estudiantes por la 15ª fecha del Clausura, Jorge Benítez, por entonces director técnico del Xeneize, lo mandó al campo de juego del viejo estadio del Pincha denominado Luis Jorge Hirschi en el minuto 87 en reemplazo de Manuel Baigorria. Sí, fue un sampedrino el que hizo debutar en la elite al último sampedrino que se afianzó y jugó varias temporadas.

En una entrevista que brindó en abril a La Opinión, Franzoia recordó cómo fue su llegada y destacó la ayuda que le brindó el "Chino" quien le consiguió una prueba por pedido de Omar Ansaloni: "Fui, era cuarta ya que para ir a un club de AFA los chicos van de más jóvenes. Creo que me probaron tres veces y quedé, me llevaron a hacer la pretemporada, me dieron la pensión y arrancó la aventura. El Chino me dio una mano bárbara, primero en conseguirme la prueba y después de hacerme debutar que él fue quien lo hizo. Por ahí eso no se recuerda mucho sino cuando yo entré el día con San Lorenzo que hago el gol".

El relato de Andrés Franzoia coincide con el que Benítez brindó a La Opinión en una entrevista que concedió gentilmente y se publicará el domingo 28 de agosto. En ella, el castrense detalló cómo se dio y que le dijo a Jorge Griffa que era el que estaba a cargo de las divisiones inferiores del club en el que él también trabajaba: "Un día me llamó Omar Ansaloni y me dijo que había un pibe en San Pedro, que le gustaría que lo vea porque jugaba bien. Hablé con Jorge Griffa y lo trajeron. Griffa tiene una virtud que es que esperaba hasta lo último del cierre del libro de pases porque uno no sabe cuándo le puede llegar el fenómeno. Le dije había un chico de San Pedro de apellido Franzoia que me lo ofrecieron, que yo no lo había visto, pero que jugaba bien. Me dijo que le lleven, fue y se quedó".

Sobre su manera de desempeñarse dentro de la cancha, el "Chino" destacó que "era buen jugador": "Era un tipo elegante que tenía una gambeta difícil que me hacía acordar a (Ricardo) Bochini. Hacía la gambeta para adelante, iba para adelante y no para atrás. Era un jugador bárbaro. Otros casos como él fueron los de (Nicolás) Bertolo, Espíndola que se fue a Estados Unidos y se hizo millonario, (Leandro) Díaz o (Fernando) Gago. Franzoia era un jugador bárbaro, a veces te falta suerte también".

Por último, el oriundo de Gobernador Castro que actualmente vive en Capital Federal dejó en claro que no fue virtud de él que Franzoia haya jugado en Boca sino que "si estuvo en primera es porque tenía las condiciones". Y cerró: "Lo que hizo se lo ganó él, no fue un mérito mío. Si estás en primera, no es mérito mío. Yo no lo llevé porque era de San Pedro, en eso si la gente pensaba eso está equivocada. Él llegó por mérito de él y cuando se fue Benítez siguió jugando. Tan equivocado no estaba yo. A Franzoia lo admiraba como jugador y persona, es un pibe que estuvo donde estuvo porque se lo merecía".