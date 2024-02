"Necesito si alguien tiene para donar estas bolsas de colostomía, ya que mi mamá las necesita y PAMI no se las entrega, le dio una sola caja el mes pasado y se le terminaron, nosotros le compramos pero son muy caras, estamos tramitando un recurso de amparo para que no le falten más, pero mientras tanto, me sería de mucha ayuda si alguien tiene y quiere colaborar, si no gracias a todos igual, me pueden ayudar compartiendo" envió. En caso de desear colaborar, pueden cmunicarse al +54 9 3329 36-0192.