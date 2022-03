Joaquín Gil y sus primeros pasos en el arbitraje de la Liga Profesional: “Es algo increíble”

Joaquín Gil llegó a la elite de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su rol de juez porque ya fue designado cuarto árbitro para dos partidos de la Copa de la Liga Profesional. Primero estuvo en el empate sin goles entre Patronato de Paraná y Talleres de Córdoba y el fin de semana pasado en la parda 2 a 2 entre Sarmiento de Junín y Newells. “Es algo increíble, trato de disfrutarlo, lo tomo como una responsabilidad y lo vivo profesionalmente intentando hacer las cosas para ser designado nuevamente”, reconoció.

El sampedrino admitió que su rol lo vive “como un jugador” y, en la entrevista que brindó a Martín Pérez en El Reporte de la Tarde, contó cómo se prepara en la previa: “Cuando sabes que vas a un partido, te enfocas, tratas de averiguar todo de cada club, quienes son los técnicos, los referentes de cada equipos y los demás jugadores. Te cruzas con jugadores de mucha trayectoria nacional e internacional y es algo admirable”.

A Gil lo maravilló el trato que recibió cada vez que le tocó integrar una cuaterna y el contexto detrás de cada encuentro: “Cuando te van a buscar y te dan el hotel te tratan como si fueses un jugador más. Te cuidan, te preguntan si necesitas algo y están a disposición. En la organización está metida la televisión y tenés que respetar ciertos horarios, que es lo que me impactó cuando debuté porque uno está acostumbrado a que por ahí se demora la entrega de planillas o la entrada en calor. A este nivel es todo muy sincronizado. Hay un protocolo que los árbitros tenemos que respetar y los jugadores y clubes lo entienden y lo hacen también”.

Gil imparte justicia habitualmente en el Federal A.

Como cuarto árbitro, su rol es controlar lo que ocurre en inmediaciones de los bancos de suplentes: “Tenemos que hacer oídos a los bancos que es el trabajo del cuarto árbitros, que es el que recibe los reclamos. Creo que por cercanía, como el árbitro está adentro de la cancha, los técnicos tienen una manera de desahogarse y protestar. Por suerte lo hacen con el mayor respeto posible, algunos reclaman más que otros pero no va más allá de eso. Por el micrófono se escucha todo, es abierto y el árbitro escucha lo que me reclama el técnico. Si me dan una orden o algo, tengo que cumplirlo”.

Luego de la reanudación de los torneos post pandemia de coronavirus los colegiados entrenan por protocolo en su ciudad de origen. Joaquín lo hace a diario en el Estadio Municipal bajo las órdenes del profesor Leonardo “Tachuela” Bargues y es un agradecido de la Liga Sampedrina (LDS) y su Colegio de Árbitros, desde donde saltó al Torneo Regional primero y Federal A después, las dos divisiones en las que hasta el momento tiene participación como juez principal.

El joven colegiado tiene un contrato con la AFA por tiempo indeterminado y de sus primeras veces como cuarto árbitro destacó que absorbe la “experiencia y consejos” de sus colegas de elite. “Mi idea es tener continuidad en el Federal A y después con buenas actuaciones se van a ir abriendo puertas. El sueño de uno es integrar una terna de la Liga Profesional”, remarcó. Y admitió: “Pasé por todos los niveles del fútbol argentino y a la hora de las designaciones de la Liga Profesional a uno se le vienen esos momento de cuándo y cómo empezó, cómo vas creciendo y cómo llegas”.

Para Gil la diferencia entre la primera división y el ascenso está en lo físico: “En la jugabilidad hay igualdad. Un equipo del Federal A tiene jugadores que pasaron por primera, pero va más allá de lo futbolístico. Uno que dirige una categoría inferior nota la diferencia en la dinámica del juego, es increíble y difícil de explicar porque se da todo cuando juegan. En la Liga Profesional es muy dinámico el juego, se protesta menos y eso te obliga a estar al 100% mental y físicamente”.

Por último, se mostró a favor de la llegada del VAR, que se implementará luego de la séptima fecha, la de los “clásicos” que se jugará el próximo fin de semana: “Para nosotros es una herramienta interesante porque por ahí hay cosas que no llegamos a ver. Con el VAR esas jugadas puedan llegar a que no pase o se diga que el árbitro no lo vio”.