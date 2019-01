Javier Sierra aseguró que no tiene "nada que ver" con las usurpaciones

En menos de una semana San Pedro asistió a la toma masiva de tres terrenos por parte de familias que aseguran no tener dónde vivir. Ell gobierno sostiene que no habrá dialogo mientras estén usurpando y la Justicia todavía no se expidió al respecto. En medio del debate, una persona fue señalada como instigadora.

Se trata de Javier Sierra, empleado municipal, exárbitro de la Primera División de la Liga Deportiva Sampedrina y dirigente del movimiento Barrios de Pie —cuyo referente local en los últimos tiempos era Oscar Basualdo—, quien aseguró que no tiene "nada que ver" con el tema.

"Los conozco porque son del barrio, que estaban viviendo con sus padres e hicieron pareja, la mayoría son jóvenes", dijo sobre su relación con las personas que aparecieron en la toma. Consultado sobre la posibilidad de acceder a información privlegiada por ser empleado municipal, señaló: "Yo no manejo (ese tipo de datos) , nunca trabajé en el Municipio ni en Obras Públicas, yo estaba en el Hospital y ahora en el CIC".

"He visto usurpaciones de las primeras: el Hermano Indio, el Caserito; yo, durante muchos años, estuve con mi familia de agregado, dando vueltas, hasta que tuve la oportunidad de recibir una casa social en el barrio 291, que es donde vivo con mi familia", contó Sierra.

"Como dirigente social tengo que decir que hoy lo escuchaba a Corti (secretario de Gobierno) decir que a la gente no le van a dar nada, pero hay chicos, un bebé que tiene días y duerme ahí", dijo el referente de Barrios de Pie.

"No te digo que les den chapas o tirantes, pero que manden una asistente social, pediatras, enfermeras que recorran estos lugares, no quiero ni pensar en una criatura viviendo en esa situación", señaló y agregó: "Esto es la pobreza y la desigualdad que tenemos acá en San Pedro".

"Hay dos realidades, la del hombre que cumple con sus obigaciones de pagar el impuesto, entonces quién tiene que estar, el Estado", sostuvo y agregó: "En la excurtiembre de Begino hay un comedor, yo creo que el Municipio se tiene que acercar, llevar mercadería, hasta que la Justicia diga bueno se tienen que ir".