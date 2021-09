Javier Iguacel llegó para respaldar la candidatura de Guillermo Sancho

Este miércoles por la tarde, Javier Iguacel, el exministro de Energía de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri —quien también fue director de Vialidad Nacional y es el actual intendente de Capitán Sarmiento—, llegó a San Pedro para respaldar la precandidatura de Guillermo Sancho, que compite en la interna del frente Juntos por uno de los sectores del PRO.

Sancho se refirió a Iguacel como “una de las personas que nos impulsó para armar esta lista” y destacó el trabajo en conjunto con el municipio de Capitán Sarmiento para analizar las medidas que se tomaron en ese partido para reducir las tasas municipales.

“Hace tiempo le enviamos al secretario de economía de Capitán Sarmiento nuestra ordenanza fiscal e impositiva, para que a través de su experiencia y su conocimiento técnico, nos dijeran cómo habían hecho. Ellos eliminaron 106 tasas del municipio. Es uno del los primeros temas, que si llegamos al Concejo, vamos tener que tratar”, indicó el exsecretario de Salud, en ese sentido.

Por su parte, Iguacel habló del potencial que tiene la ciudad y manifestó su deseo de que Guillermo Sancho se postule como candidato a intendente en las próximas elecciones: “Los envidio un montón, me encanta San Pedro, tiene potencial, con la costanera, el turismo, con la producción, una ciudad hermosa para gobernar. Espero que en 2023 Guillermo sea el elegido por el pueblo de San Pedro”.

El intendente de Capitán Sarmiento también se refirió a la reducción de tasas municipales en esa comuna. “En Sarmiento en plena pandemia, logramos que se crearan 100 emprendimientos. Uno de las cosas es haber eliminado 106 tasas e impuestos”, dijo y consideró: “No puede ser que los comerciantes tienen que pagar para poner las mesas afuera, para poner una marquesina, les cobran tasa de seguridad y tienen crímenes todo el tiempo”.

Además, precisó que para lograrlo es necesario “dejar de chorear” y ejemplicó: “Nosotros de 35 cargos políticos, quedaron 12. No eran obreros, trabajadores, eran gente que vivía de la política. El director de deportes, ¿qué hacía? No iba nunca, no hacía deporte. Una persona de planta que ya se le pagaba un sueldo y le gustaba el deporte, se hizo cargo”.

Entre otros temas, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri habló de la gestión de la pandemia del presidente Alberto Fernández y de su relación con Cecilio Salazar y su pase al Frente de Todos. “Es una decisión de él. Desde mi punto de vista es un error para él y para San Pedro. Es muy difícil es poder bancar a un presidente que nos encerró a todos, no le permitió a un montón de personas ver a sus familiares morir y enterrarlos, y que hacía fiestas en su casa”, aseguró.