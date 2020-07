Iván Paz salió a andar en bici sin barbijo y lo justificó: "Cuando se hace deporte no se puede"

Las "salidas de esparcimiento" provocaron un debate respecto del uso del barbijo durante las actividades al aire libre. Hay defensores y detractores. Entre los últimos, se cuentan los deportistas, quienes autorizados a trotar, aseguran que no es "cómodo" ni "conveniente" usar tapaboca en un ejercicio de ritmo sostenido.

El domingo, un vecino cruzó al concejal Iván Paz disfrutando de las denominadas "salidas de esparcimiento" en la costanera, paseando en bicicleta. Sin embargo, se sorprendió al notar que el edil circulaba sin el tapabocas obligatorio, le tomó una foto y la envió a La Opinión.

"¿En qué quedamos? ¿No había que salir con barbijo?", se preguntó. El decreto nacional que regula ese tipo de salidas sólo recomienda el "uso de cubreboca, nariz y mentón o barbijo casero" pero en San Pedro es obligatorio para salir a la calle en todo momento.

El concejal Paz respondió a la consulta de La Opinión al respecto y sumó su posición al debate desde su lugar no sólo de edil sino de referente del deporte dentro del ámbito político, a favor de no usar tapabocas mientras se hace ejercicios.

"El domingo salí a dar una vuelta en bici y la realidad es que me lo saco porque me ahogo. Ando en bici un rato y después, a los 10 minutos, uno se empieza a agitar, a cambiar el aire, empezás a respirar el mismo aire que vos cambiás y el monóxido de carbono queda en el barbijo", explicó.

"Yo cuido mi salud todos los días de mi vida: me levanto, medito, entreno, como sano todos los días. Creo que la salud se construye todos los días con un montón de hábitos", dijo y agregó: "Eso no justifica que usar el barbijo no sea obligatorio, lo sé, lo entiendo, pero andar en bici al aire libre... salgo con el barbijo, si paro me lo vuelvo a poner".

"Ahora que están las salidas de esparcimiento salgo a trotar por alrededor mi casa y lo hago sin barbijo, también", señaló Paz, en consonancia con muchos runners que optaron por correr en la zona rural y, con el mismo argumento respecto de la comodidad y el aire que se respira, lo hacen sin tapabocas.

"Yo entiendo que la salud se construye a cada hora a cada día, con todos los hábitos que uno tiene. No es que digo que no hay que usar barbijo, pero cuando se hace deporte no se puede", aseguró Iván Paz.