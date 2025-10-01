Isabel Juárez necesita dos donantes de sangre 0 negativo y 0 positivo. En caso de querer colaborar acercarse al área de hemoterapia del Hospital Ruffa, de 7.30 a 9.30.

