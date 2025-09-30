La policía acudió a una vivienda, ubicada en Bajada de Chaves, donde un hombre de 40 años oriundo de Santa Lucía se encontraba armado y herido bajo los efectos de estupefacientes en la casa de su expareja.

Ads

Tras la llegada del móvil policial el sujeto se arrojó desde un árbol e intentó huir por la zona de las barrancas donde, tras un forcejeo, los efectivos lograron reducirlo y aprehenderlo.

Bajo custodia policial, el sujeto fue trasladado al Hospital municipal, donde debió ser sedado debido a que se negaba a ser atendido por el personal médico.

Ads

La víctima, una mujer de 33 años, que fue quien denunció que el hombre irrumpió sin permiso en su casa buscando un arma inexistente, fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Interviene en la investigación la Fiscalía 11.

Puede interesarte

Ads