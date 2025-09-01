Un vecino del barrio reportó imágenes del domingo durante la tormenta: “Estamos cansados de siempre lo mismo. Bernardo de Irigoyen al 50. No podemos ni salir de nuestras casas. ¿A quien debemos reclamar?”.

