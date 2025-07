La consulta de una ciudadana respecto de si debe haber asueto durante la ola polar desató una catarata de comentarios en las redes sociales.

Soledad inauguró la sección y dijo: "Y en verano hace calor. Sólo es frío, hay que abrigarse bien y salir al mundo: al colegio, al trabajo, a las obligaciones. ¡No queda otra!"

Miguel acotó: "En la escuela 13 suspendieron las clases en cursos porque algunos salones no tienen calefacción".



"¿No será una auxiliar la vecina? Ya las conozco a ustedes", ironizó Patricia, que luego acotó: "Es un chiste".

Agustina dijo: "Después se preguntan por qué estamos como estamos, ¡Dios mío! Enseñenles a sus hijos a ser responsables. ¿O el día de mañana no van a ir a trabajar por el frío? Y ni siquiera es por los pibes son los padres los que se quieren quedar durmiendo tapados hasta la cabeza en vez de levantarse a llevarlos".

Rosana no estuvo de acuerdo con el comentario: "Seguramente tus hijos o nietos no se levantan a las 6.00 para ingresar a las 7.00 y viven resfriados todo el invierno o con neumonía. Creo que estamos como estamos por cuestiones que nada tienen que ver con el horario escolar. No se trata de dormir los padres, sino que ves los chicos con resfríos, laringitis y otras cosas, los llevás al Hospital y te dicen que hay covid, tuberculosis y demás. Se trata de cuidar un poquito a los nenes. No es fácil ingresar a las 8.00, más para los chicos que viven lejos de la escuela".

"Me encantó, es verdad lo que decís. El mío tiene 11 añitos, si no lo llevo se me enoja mal. Ni enfermo quiere faltar, pero por orden médica solo falta", dijo Stella que además sumó: "Gracias a Dios las escuelas cuentan con calefacción. Por lo que yo sé, están calentitos los chicos. Pero igual, estará en cada papá si los manda o no".

“El problema no es levantarse temprano, es que cuando te sacan a los pibes al recreo afuera, en el patio se cagan literalmente de frío. La mayoría se mata estudiando y, por más estudio que tengan, hoy en día no consiguen trabajo. Se guardan los títulos en los cajones y no les queda más que ir a trabajar al campo en negro. También estaría bueno tener empatía con algunas personas y entender que hay una ola polar. Actualmente, hoy a las 6.00 hacía -7 de sensación térmica”, expresó Gabriela.

"Mi hijo entra a las 7.00 a la escuela. Pero cada casa es un mundo, y sinceramente no sirve de nada que las escuelas tengan calefacción, porque cuando los pibes salen al recreo se cagan de frío en el patio. O sea, te la debo después para pagar los remedios cuando se te enfermen. Bueno, si sos millonario o tenés cinco sueldos, es obvio que te va a importar muy poco gastar plata en remedios, porque no están nada baratos. Y creo que la salud de un hijo es lo primero", agregó.

Claudia dijo: "Mañana los chicos que entran a las 7.00 de la mañana, no tendrían que ir. Si total, las maestras cuando se les antoja hacen paro y nadie les dice nada".

"La verdad, es una locura que los chicos entren tan temprano, a las 7.00 de la mañana, y se levanten a las 6.00. Aparte de la temperatura, algunos docentes entran a las 8.00 y los chicos están con preceptores y demás. Por salud, ¡habiendo tantos virus! Están todo el invierno enfermos", expresó Rosana.

Anna explicó: "Sería lo ideal. No todos tenemos para pagar transporte, y aparte en algunas escuelas, en los recreos no los dejan quedarse adentro a los nenes. ¡Todos afuera!"

"Cada día una cosa nueva de la gente. El que no quiera, que no los mande, y listo", consideró Joaquín

Laisa contó: "En las escuelas hay desayuno y calefacción. Lamentablemente en algunas casas falta lo básico y prefieren estar en la escuela".

María dijo: "Con tanto frío es imposible que los chicos vayan. Igualmente no les enseñan nada" a lo que Juliana recordó: "Un año adelantaron las vacaciones de invierno por el frío".

Charly explicó: "Si los docentes pueden faltar por cualquier cosa, los pibes también, ¿no? Digo" y Estefanía respondió: "Sabés que tenés razón".

"Así es: trabajar, los niños al cole, es responsabilidad. Siempre hubo frío, calor, lluvia, las cuatro estaciones del año. Es responsabilidad de la sociedad", indicó Cristina.

"Y cuando hace 38 de calor no quieren clases. Hacen cinco grados de frío, tampoco. Hacen paros los maestros, se enojan. Entran tarde, se enojan. Entran temprano, se enojan. ¿Por qué no se replantean que a lo mejor los del problema son ustedes y no los chicos? No solo en San Pedro hace frío, calor, hay paros. Imagínense si la palabra de ustedes fuera tan importante como para que les dieran bolilla, no tendrían nada: ni frío, ni calor, ni clases, ni peligros. En fin, nada. Les digo algo: la gata flora se les ríe por la envidia que le tienen", concluyó Claudia.