Cómo todos sabemos, la semana pasada el invierno arrasó en gran parte del territorio, y las temperaturas bajo cero se hicieron notar en la ciudad de San Pedro y en una gran porción de la Provincia de Buenos Aires.

Decenas de reportes llegaron a La Opinión registrando los suelos tapados de escarcha por las heladas, y el mensaje de Totó no fue la excepción. Escribió "Esto es paz, felicidad y amor" al pie de un video mostrando el pasto congelado.

Un gran debate se armó en los comentarios de Facebook: ¿Team invierno o team verano?. "¡Amo el frío! Esos días de 40 grados y humedad los odio, el frío con abrigo lo calmás, pero esos días de calor no los calmás con nada", comentó Lidia.

Emi, en contra del invierno escribió: "¿Felicidad y amor? Probá laburar de noche hasta las 08.00 y decime qué felicidad encontras".

"Hermoso frío, tan bello el invierno" se sumó Nahiara, y Rubén aportó: "Ah, claro, cuando yo tengo que andar arrodillado injertando en enero y febrero con 45 grados y con un enjambre de mosquitos, prefiero 40 grados bajo cero de frío antes 40 grados de calor".

Ale, por el contrario opinó: "El verano es vida, el frío es para los pingüinos", y Natalia agregó: "Frío del ort*, invierno del ort*, ¿lindo qué? ". Jeremías escribió: "No veo a ninguno de los que les gusta el frío revolcándose en la helada".

Por otro lado Estela comentó: "Heladas eran las de antes, estas no son nada", Vicky también se sumó a los recuerdos: "Años que no veía estas heladas, de cuando era chica e iba a la escuela no sufría el frío así".

Tito no se guardo el comentario y dijo: "Sos un hijo de put* si te gusta este frío".

Ana, un poco más empática, opinó: "A mi también me gusta el frío, pero me guardo las emociones por respeto a los que viven en extrema pobreza y no tienen las comodidades para calefaccionarse ni abrigarse".

Marcelo, con intención de cortar el debate, aporto: "No sé porqué, discuten tanto, tanto el frío como el calor extremo son malos, pero no se puede elegir lo que hace la naturaleza".