"Una vergüenza el desinterés en el cuidado de los bienes de los sampedrinos, en lugar de darle utilidad a las instalaciones las dejan abandonadas", fue uno de los tantos comentarios de los vecinos tras el incendio que tuvo lugar el pasado miércoles en las instalaciones de la vieja Terminal de Ómnibus.

En diálogo con La Opinión, el bombero a cargo de una de las dotaciones, Marcos Varela, informó que el foco comenzó en uno de “los locales” que se encuentran en la "planta baja" del edificio.

El incendio se propagó a seis oficinas del primer piso.

Explicó que las llamas se extendieron al primer piso afectando "seis oficinas" y que, una vez que lo pudieron controlar, revisaron que “no” hubiese “ninguna persona adentro”.

Varela refirió que no tienen certezas sobre el comienzo del foco y afirmó: “Fue gente del Municipio, estuvieron revisando, pero desconocemos si fue intencional”.

Así está una de las habitaciones incendiadas.

"Estamos ante una superficie abandonada, sin energía eléctrica, sin fuentes de calor, donde no hay posibilidad de autoignición. Uno no puede asegurar que haya sido intencional, pero hicimos las denuncias correspondientes para que se investigue, porque no es la primera vez", dijo el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, a La Opinión.

El jueves, pasadas las 16.00, otra dotación de bomberos acudió nuevamente a las instalaciones de Gomendio y Oliveira Cézar por un foco ígneo desatado en la planta baja. En ambos casos investigarán para determinar si el fuego comenzó de manera intensional.