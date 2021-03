Investigan el caso del auto robado en avenida Sarmiento: una cámara registró cómo se lo llevaron bajo la lluvia

El jueves a la madrugada llovía en San Pedro cuando un delincuente robó un Fiat Uno gris que estaba estacionado en avenida Sarmiento al 600, entre San Martín y Oliveira Cézar.

El auto pertenece a un hombre que desde hace seis años habita en esa cuadra y nunca tuvo inconvenientes con el rodado, como tampoco vecinos que también lo dejan en la vía pública. Hasta es viernes por la mañana, la víctima, que radicó la denuncia ayer, no tuvo novedades del paradero del rodado y crece la incertidumbre.

El vecino estacionó su auto el miércoles alrededor de las 23.00. En la ciudad llovía y, en el transcurso de la noche, las precipitaciones se intensificaron. Cuando el jueves despertó y se dispuso a llevar a su pareja a trabajar, advirtió que el vehículo no estaba. Él no escucho nada ni ninguna otra persona del barrio. En el lugar no se encontraron signos de que el malviviente haya ejercido violencia para llevárselo.

En esa cuadra abundan los árboles. Según pudo saber La Opinión, la Fiscalía N° 5 de Marcelo Manso tiene una filmación de una cámara de seguridad que muestra cómo fue el robo pero no se llegan a observar con nitidez, producto del agua que caía, características del auto del hecho.

En las imágenes se aprecia como un masculino pasa caminando frente al Fiat Uno, vuelve sobre sus pasos, lo aborda, enciende y se va sin testigo alguno. Con ellas y otros datos que fueron recabados la DDI y el Gabinete Criminológico de la Comisaría trabajan a fin de dar con el vehículo y esclarecer el caso.