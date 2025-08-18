La policía tomó intervención este domingo por la mañana en un extraño episodio ocurrido en la zona rural que había sido denunciado inicialmente como un caso de privación ilegítima de la libertad.

Un operativo permitió interceptar una camioneta Ford F-100 blanca en la que circulaba un joven de 25 años, en cuyo poder secuestraron dos cuchillos con los que, de acuerdo a la denuncia inicial, habría amenazado a la víctima.

En la Comisaría de la Mujer, la joven que había llamado al 911 para decir que la habían obligado a subir a la camioneta bajo amenazas y que había sido retenida contra su voluntad, reveló que el conductor del vehículo era su expareja.

En ese marco, fue descartado del delito de privación ilegítima de la libertad y la joven denunciante indicó que no quería que se impongan medidas de restricción perimetral respecto de su expareja tras el episodio.

La policía informó que el caso quedó caratulado como “averiguación de ilícitos" y tramita en la Fiscalía en turno.

