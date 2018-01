Intiman demolición en la propiedad costera de la familia Arpía

"La orden de romper todo es de Rodríguez, el Tiro Federal sigue todo igual, hiceron otro alambrado para la cancha de rugby y a mi me siguen molestando", dijo Jorge Arpía esta mañana cuando llegó a La Opinión con una nueva intimación para la demolición de lo edificado sobre el sector correspondiente a la vereda de la propiedad que ocupa frente al Club de Pescadores.

"La subida del Náutico, ahí no hay vereda, me siguen molestando a mí; los mallorquines no tienen vereda tampoco, todos se las agarran conmigo", refirió tras recordar lo sucedido en el mes de septiembre, cuando ordenaron la demolición del frente de una proveeduría que estaba construyendo.

Por entonces apuntó a la inequidad con la que el gobierno trata a quienes ocupan espacios públicos. Mencionó los sectores cercanos al exbalneario, el estacionamiento en la vereda de un alojamiento, la apropiación de las barrancas del Hotel de Turismo y el Azhar Spa, la casa rodante con artículos de pesca en el predio lindero a uno de los edificios de la Dirección de Turismo y a la familia González, que continúa con la ampliación de inmuebles linderos a su casa.

De ellos, sólo han desplazado los toldos que estaban sobre la nueva traza de la peatonal 11 de Septiembre y parte de las cocheras del hotel de esa misma zona.

Ahora se establece un nuevo plazo en el que Arpía debe compir con lo comprometido aquel 18 de septiembre cuando solicitó el recupero de los materiales que había invertido en la construcción.